Невідомі вночі намагалися підпалити будинок екс-мера міста Рені
-
Розсилка
Триває слідство
Невідомі минулої ночі намагалися підпалити домоволодіння колишнього міського голови Рені Сергія Колевич.
За словами випадкових свідків, був хлопок, після чого вони побачили палаючу хвіртку.
В даний час на місці події працюють експерти-вибухотехніки, щоб визначити тип загоряння. Співробітники Ренійського відділення поліції з'ясовують всі обставини події.
Місцевий підрозділ служби «101» на місце події не викликали - ліквідувати ПП вдалося самотужки.
Нагадаємо, 18 червня у двір будинку екс-мера кинули гранату. Тоді, як і цієї ночі, ніхто не постраждав.
Джерело: Трасса Е-95