Невідомі вночі намагалися підпалити будинок екс-мера міста Рені



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Триває слідство

Невідомі минулої ночі намагалися підпалити домоволодіння колишнього міського голови Рені Сергія Колевич.

За словами випадкових свідків, був хлопок, після чого вони побачили палаючу хвіртку.

В даний час на місці події працюють експерти-вибухотехніки, щоб визначити тип загоряння. Співробітники Ренійського відділення поліції з'ясовують всі обставини події.

Місцевий підрозділ служби «101» на місце події не викликали - ліквідувати ПП вдалося самотужки.

Нагадаємо, 18 червня у двір будинку екс-мера кинули гранату. Тоді, як і цієї ночі, ніхто не постраждав.

Джерело: Трасса Е-95