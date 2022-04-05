Обстріл Одеси: рятувальники опублікували епічні кадри гасіння пожежі (фото)

Ворог обстріляв місто ракетами з боку Чорного моря

Внаслідок ворожих обстрілів в Одесі виникли пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Одеські рятувальники опублікували фото того, як вони боролись з пожежами в Одесі. «Рятувальники ліквідували пожежі, які трапились внаслідок обстрілів на Одещині», – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що 3 квітня, ворог наніс ракетний удар по НПЗ та нафтобазі в Одесі. Тоді було пошкоджено господарські будівлі і знищені резервуари з паливом, внаслідок чого й виникла серйозна пожежа.

Також 4 квітня ще один об’єкт в Одесі опинився під ударом – кілька російських ракет прилетіли з боку Чорного моря.

Зазначимо, вночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси повідомили про вибухи. Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.