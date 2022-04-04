«Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів»

Вночі окупанти обстріляли Одесу. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється», – написав Братчук.

Зазначимо, вночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси та Херсона повідомили про вибухи. Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.

Нагадаємо, Одесу 3 квітня атакували з повітря, у деяких районах була пожежа. Частину ракет збили ППО. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

1 квітня окупанти також завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму. Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).