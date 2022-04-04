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    Обстріл Одеси. Стало відомо, куди били російські окупанти

    Окупанти обстрілюють Одесу з боку Чорного моря&nbsp; - Обстріл Одеси. Стало відомо, куди били російські окупанти
    Окупанти обстрілюють Одесу з боку Чорного моря 
    фото з відкритих джерел

    Ворог обрав стратегію знищення об’єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання палива

    Російські загарбники вже другий день поспіль обстрілюють ракетами Одесу. Унаслідок ракетного удару по місту 3 квітня було ушкоджено нафтосховище і нафтопереробний завод, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    4 квітня ще один об’єкт в Одесі опинився під ударом – кілька російських ракет прилетіли з боку Чорного моря. В Одеській ОВА повідомляють, що попередньо жертв немає, але інформація перевіряється.

    «Ворог обрав стратегію знищення об’єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання палива – це пов’язано з тим, що в областях розпочалася посівна кампанія», – сказав Сергій Братчук.

    Зазначимо, вночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси повідомили про вибухи. Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.

    Нагадаємо, Одесу 3 квітня атакували з повітря, у деяких районах була пожежа. Частину ракет збили ППО. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

    1 квітня окупанти також завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму. Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

    Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 4 квітня
    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси. Стало відомо, куди били російські окупанти