Обстріл Одеси. Стало відомо, куди били російські окупанти

Ворог обрав стратегію знищення об’єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання палива

Російські загарбники вже другий день поспіль обстрілюють ракетами Одесу. Унаслідок ракетного удару по місту 3 квітня було ушкоджено нафтосховище і нафтопереробний завод, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

4 квітня ще один об’єкт в Одесі опинився під ударом – кілька російських ракет прилетіли з боку Чорного моря. В Одеській ОВА повідомляють, що попередньо жертв немає, але інформація перевіряється.

«Ворог обрав стратегію знищення об’єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання палива – це пов’язано з тим, що в областях розпочалася посівна кампанія», – сказав Сергій Братчук.

Зазначимо, вночі 4 квітня після оголошення повітряної тривоги на півдні України мешканці Одеси повідомили про вибухи. Згідно з попередньою інформацією, в Одесі ідеться про щонайменше про чотири потужні вибухи.

Нагадаємо, Одесу 3 квітня атакували з повітря, у деяких районах була пожежа. Частину ракет збили ППО. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

1 квітня окупанти також завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму. Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами.