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    Одеса готується до святкування 75-річчя визволення міста від нацистських окупантів

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    Одеса готується до святкування 75-річчя визволення міста від нацистських окупантів

    До 70-ї річниці визволення Одеси нацистських окупантів пройдуть офіційні урочистості, покладання квітів до пам'ятників, мітинги, привітання ветеранів, концерти, спортивні змагання

    10 квітня 2019 років Одеса відсвяткує 75-річчя звільнення міста від нацистських окупантів. У зв'язку зі святкуванням значущої дати в житті Одеси міською владою підготовлений і затверджений план заходів.

    Так, напередодні пам'ятної для одеситів дати, 6 квітня, відбудеться велоралі «100 кілометрів за 10 годин Поясом Слави» та традиційний туристичний перехід «100 кілометрів за 24 години Поясом Слави».

    6-7 квітня на сцені «Ракушка» одеситам і гостям міста буде представлений святковий концерт до 75-річчя визволення Одеси від нацистських окупантів.

    8 квітня на Алеї Слави урочистою лінійкою відкриється сезон несення Почесної Вахти на Посту № 1 Почесними вартами шкіл міста.

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    9 квітня буде підбито підсумки міського конкурсу вокально-хореографічної композиції «Герої живуть у піснях» і представлений Гала-концерт учасників в Одеському академічному російською драматичному театрі.

    9-11 квітня на Приморському бульварі всі охочі зможуть ознайомитися з фотовиставкою «Одеса. 1941-1944 ».

    10 квітня традиційно відбудуться урочисті церемонії покладання квітів і вінків до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка, стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня, на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки, Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

    10 квітня вулицями міста пройдуть колоною учасники бойових дій на території інших держав, а також курсанти Морського коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».

    Увечері цього дня на честь 75-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів буде дано святковий салют.

    9-10 квітня у всіх районах міста виступлять творчі колективи - учасники Фестивалю духових оркестрів «Весняна Одеса».

    У всіх районах міста відбудуться святкові заходи, мітинги, покладання вінків і квітів з до пам'ятних місць за участю ветеранів Другої світової війни, учнів шкіл, громадськості та концерти.

    З нагоди пам'ятної дати в історії Одеси в бібліотеках міста пройдуть презентації і виставки книг, вахти пам'яті, усні журнали, які ознайомлять їх учасників з подіями періоду героїчної оборони Одеси.

    Бесіди, лекції, концерти, святкові столи будуть організовані для підопічних соціальних центрів міста.

    Поздоровлення зі святом від представників міської влади в ці дні будуть приймати учасники визволення Одеси від нацистських окупантів.

    Протягом квітня в загальноосвітніх закладах міста будуть проводитись тематичні заходи: бесіди, «уроки мужності», екскурсії в шкільні військово-історичні музеї за участю ветеранів Другої світової війни і воїнів-учасників операції Об'єднаних сил, концерти для ветеранів, акції на їх підтримку, конкурси стінгазет.   

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