Журналіст розповів про тиск НАБУ на суддів у справі Труханова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також журналіст Ярослав Берендаков стверждує, що справа мера Одеси розвалюється

Судова справа проти мера Одеси Геннадія Труханова про продаж будівлі «Краян» за нібито заниженою вартістю на межі розвалу, оскільки НАБУ не має достатньої доказової бази проти обвинуваченого.

Про це в своїй статті для видання «Избирком» написав журналіст Ярослав Берендаков.

Він зазначив, що розслідування було розпочато після правочину, відповідно, ніяких свідчень або доказів за фактом вчинення злочину у антикорупціонерів бути не може.

«Оскільки НАБУ включилося в процес після завершення угоди, всі перераховані вище слідчі дії просто фізично не представлялися можливими для реалізації», - уточнив журналіст.

Щодо прийняття рішення про продаж будівлі - журналіст вказав, що приймалося воно колегіально, разом з міською радою, значить, Труханів не може нести за нього відповідальність. На його думку, справа носить саме політичний характер - через тиск в суді діючий мер Одеси може програти вибори.

«Поки апеляція буде розглядати вирок - настануть вибори мера Одеси. І тут якраз стане в нагоді листок паперу з вироком Трухановому і його соратникам як боротьби за владу в місті».

В кінці березня 2019 року суддів Малиновського райсуду, слухають справу Труханова та його підлеглих, викликали на допит до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру в рамках відкритого провадження за фактом відмови деяких свідків давати показання.

«Не києм, то палицею вирішили діяти новомодні, але вже майже повністю дискредитували себе антикорупційні органи, почавши лякати свідків і суддів Малиновського райсуду, а заодно готувати грунт для пояснень громадськості, чому вони провалили чергову справу. Адже як я писав вище, потрібних документальних доказів у них немає і тому їм вкрай важливі свідчення свідків. А тут «несподівано» їм в 101-й раз попалися свідки-злочинці і недбайливі судді!», - зазначив журналіст.

Внаслідок вищевказаних обставин справу проти мера Одеси може бути найближчим часом закрито, і єдиний шанс НАБУ його заморозити - тиснути на суд і фігурантів справи.

«Реальний вирок Трухановому виглядає фантастикою», - підкреслив автор статті.