Одещина представила туристичний потенціал на міжнародній виставці в Азербайджані



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На міжнародній виставці були представлені останні тенденції у галузі подорожей, ділового туризму та лікувального відпочинку

Одеська область вперше представила свій туристичний потенціал на Азербайджанській міжнародній виставці «Туризм і Подорожі». Про це повідомив начальник управління туризму, рекреації та курортів Одеської ОДА Олександр Шека.

«На міжнародній виставці були представлені останні тенденції у галузі подорожей, ділового туризму та лікувального відпочинку. Ми запрошували відвідувачів нашого стенду до Аккерманської фортеці, міста Одеси та Лиманського району. Зокрема, розповідали про Куяльницький лиман і перспективи його розвитку. Також презентували найкращі готелі регіону. Продовжуємо відкривати Одеську область світові по-новому», — підкреслив Олександр Шека.

На виставці були представлені також стенди Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Китаю, Домініканської республіки, Італії, Марокко, Тайланду та Чехії. Також у рамках триденного заходу проводились прес-конференції та тематичні семінари провідних туроператорів.

Нагадаємо, розвиток туризму — один із пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон». Зокрема, за його ініціативи у 2018 році природні території Куяльницького лиману було оголошено курортом державного значення.

Також раніше на розгляд національної комісії було направлено номінаційну заявку на включення Аккерманської фортеці до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.