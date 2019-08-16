Одесита судитимуть за репост у соцмережі



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Чоловік зробив репост публікації із публічними закликами до повалення влади та відокремлення Одеси

Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка, який в соцмережі на своїй сторінці зробив репост публікації із публічними закликами до повалення влади та відокремлення Одеси і області від України

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

«Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки держави (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 КК України). У травні 2018 року в соціальній мережі на своїй сторінці він зробив репост публікації із публічними закликами до повалення влади та відокремлення Одеси і області від України», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області

У прокуратурі повідомляють, що загалом у цьому році прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох фігурантів злочинів, яких обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та у державній зраді.