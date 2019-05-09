Одеситам повідомили програму заходів, присвячених 74-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні



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9 травня одесити покладуть квіти на Алеї Слави та до стели «Крила Перемоги»

9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пройдуть церемонії покладання квітів і вінків:

о 10:00 - до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка;

- до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка; о 10:15 - на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

- на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України; об 11:00 - до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.

Крім того, у ці дні будуть проведені мітинги-реквієми і покладено квіти та вінки до братських могил та монументів Поясу Слави.

9 травня з 9.30-10.30 курсанти Національного університету «Одеська морська академія» прошествують урочистою колоною від вул. Дідріхсона до Алеї Слави в парку ім. Т.Г. Шевченка.

Робота транспорту на період урочистих заходів.