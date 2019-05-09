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    Одеситам повідомили програму заходів, присвячених 74-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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    Одеситам повідомили програму заходів, присвячених 74-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

    9 травня одесити покладуть квіти на Алеї Слави та до стели «Крила Перемоги»

    9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пройдуть церемонії покладання квітів і вінків:

    • о 10:00 - до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка;
    • о 10:15 - на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
    • об 11:00 - до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.

    Крім того, у ці дні будуть проведені мітинги-реквієми і покладено квіти та вінки до братських могил та монументів Поясу Слави.
    9 травня з 9.30-10.30 курсанти Національного університету «Одеська морська академія» прошествують урочистою колоною від вул. Дідріхсона до Алеї Слави в парку ім. Т.Г. Шевченка.

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