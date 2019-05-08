Коли і що святкувати, або В кожного своя правда?

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із святом вас, пані та панове! З перемогою!

На самому початку 90-х років, я попав на один із заходів, який було організовано українською діаспорою по той бік Атлантики.

Там я став свідком розмови між двома українцями. Цілком природньо, що обидва розмовляли українською мовою. Обидва були похилого віку. Обидва були дуже не проти socialize.

Вони вже почали обговорювати життя-буття. І, враховуючи те, що захід мав відношення – хоч і непряме - до історії один з них каже іншому: «Пам’ятаєш, коли в 1943 році ми наступали?» І тут, той до кого звертається цей перший, і каже: «Чекай! В 43-у ми ж відступали».

І відразу після цього, не говорячи ані жодного слова вони просто розійшлися. Розійшлися так швидко, що начебто і не було цієї розмови і цього викриття. Отака вона історія.

Із святом вас, пані та панове! З перемогою! Ні кожного із своєю, а з тією яку здобули для нас в травні вже такого далекого 1945 р.

Джерело: блог Олега Устенка

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