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    В Одесі невідомі вчинили акт вандалізму біля Будинку профспілок

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    В Одесі невідомі вчинили акт вандалізму біля Будинку профспілок

    Невідомі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року

    В Одесі вночі 8 травня біля Будинку профспілок невідомі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

    «Працівниками поліції вживаються заходи по встановленню обставин події та осіб правопорушників», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Як відомо, у Вінницькій області на центральному кладовищі міста Жмеринка близько 30 пам’ятників воїнам Другої світової війни залишилися без зірок.

    Нагадаємо, цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма. 

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