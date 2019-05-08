В Одесі невідомі вчинили акт вандалізму біля Будинку профспілок



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Невідомі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року

В Одесі вночі 8 травня біля Будинку профспілок невідомі підпалили квіти та таблички в пам’ять про загиблих під час подій 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

«Працівниками поліції вживаються заходи по встановленню обставин події та осіб правопорушників», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як відомо, у Вінницькій області на центральному кладовищі міста Жмеринка близько 30 пам’ятників воїнам Другої світової війни залишилися без зірок.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма.