Одеський табір «Вікторія» відремонтують за 7 млн грн перед заїздом дітей



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Згорілий корпус дитячого табору «Вікторії» в Одесі

На базі «Вікторії» мають оздоровлювати дітей з 8 по 28 серпня

Одеський табір «Вікторія», де в пожежі 2017-го року загинуло троє дітей, перед заселенням планують відремонтувати за 7 мільйонів 300 тисяч гривень.

Відповідний тендер розмістили в системі публічних закупівель Prozorro.

Водночас директор Департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич розповіла телеканалу UA:Одеса, що не знає нічого про 7 мільйонів.

Каже, на ремонт кам'яних будівель виділили 3 мільйони. Гроші підуть на протипожежну сигналізацію, дах одного з кам’яних корпусів, а також ремонтні роботи 2018 року (1,5 млн грн).

«Я такого не чула. Можливо, виборчком складав за декілька років, оскільки мільйон було виділено на відновлення протипожежного водогону, це треба рахувати», — сказала вона.

Згідно з розпорядженням міського голови Одеси Геннадія Труханова, на базі «Вікторії» мають оздоровлювати дітей з 8 по 28 серпня.

Адвокат батьків загиблих у пожежі 2017-го року дітей Оксана Муравська рішення про оздоровлення дітей у «Вікторії» називає незаконним, зазначає UA:Одеса. Муравська вказує, що нині діє рішення суду (від 27 лютого 2018 року) на заборону діяльності табору до усунення порушень з протипожежної безпеки.

Та додала, що планує звертатися до Державного бюро розслідувань з цим питанням.

Раніше повідомлялося, що директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.