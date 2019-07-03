Одеситів попередили про відключення газу (адреси)
5 липня з 10:00 до 17:30 від газопостачання будуть відключені деякі споживачі Одеси
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: М. Говорова з 10:00 до 17:30 5 липня 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- Адміральський пр-т., 33а;
- вул. П. Шклярука, 4;
- вул. Палубна, 9/2, 9/4;
- вул. Мачтова, 24;
- вул. Новаторів, 5а;
- вул. І. Франка , 55;
- вул. Судобудівна, 1;
- Фонтанська дорога , 33;
- вул. Топольова, 7;
- вул. Сонячна, 5;
- Світлий провулок, 3/5;
- Французський бульвар,52.
Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.