Одеситів попередили про відключення газу (адреси)



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5 липня з 10:00 до 17:30 від газопостачання будуть відключені деякі споживачі Одеси

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: М. Говорова з 10:00 до 17:30 5 липня 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

Адміральський пр-т., 33а;

вул. П. Шклярука, 4;

вул. Палубна, 9/2, 9/4;

вул. Мачтова, 24;

вул. Новаторів, 5а;

вул. І. Франка , 55;

вул. Судобудівна, 1;

Фонтанська дорога , 33;

вул. Топольова, 7;

вул. Сонячна, 5;

Світлий провулок, 3/5;

Французський бульвар,52.

Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.