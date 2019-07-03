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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

    5 липня з 10:00 до 17:30 від газопостачання будуть відключені деякі споживачі Одеси

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: М. Говорова з 10:00 до 17:30 5 липня 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

    • Адміральський пр-т., 33а;
    • вул. П. Шклярука, 4;
    • вул. Палубна, 9/2, 9/4;
    • вул. Мачтова, 24;
    • вул. Новаторів, 5а;
    • вул. І. Франка , 55;
    • вул. Судобудівна, 1;
    • Фонтанська дорога , 33;
    • вул. Топольова, 7;
    • вул. Сонячна, 5;
    • Світлий провулок, 3/5;
    • Французський бульвар,52.

    Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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