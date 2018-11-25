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    Новини

    Одеситів попереджають про погіршення погодних умов

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    Одеситів попереджають про погіршення погодних умов

    Очікується мокрий сніг, ожеледь, сильні пориви вітру

    Внаслідок активного циклону очікується ускладнення погодних умов. Одеська мерія просить обережно пересуватися містом і не залишати автомобілі під деревами, можливе падіння гілок. Телефони аварійних служб

    За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
    Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (другий рівень загрози «жовтий»).
     
    У зв'язку з цим одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням максимально обмежити переміщення місом, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці міста. 

    Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

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    Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

    Аварійні служби міста Одеси

    Контрольно-диспетчерська служба департаменту міського господарства, тел.: 705-48-51, 705-48-52 

    Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації, тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74 

    Черговий департаменту муніципальної безпеки, тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308 

    КЗ «Муніципальна варта». Чергова частина, тел.: 097-958-89-32, 048-701-83-08
     

    Малиновська райадміністрація, тел.: 765-00-50, 734-95-50 
    Приморська райадміністрація, тел.: 776-00-50 
    Суворовська райадміністрація, тел.: 755-72-79, 755-00-50 
    Київська райадміністрація, тел.: 718-14-16. 
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