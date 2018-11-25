Одеситів попереджають про погіршення погодних умов

Очікується мокрий сніг, ожеледь, сильні пориви вітру

Внаслідок активного циклону очікується ускладнення погодних умов. Одеська мерія просить обережно пересуватися містом і не залишати автомобілі під деревами, можливе падіння гілок. Телефони аварійних служб

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської , Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (другий рівень загрози «жовтий»).





Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці. У зв'язку з цим одеська мерія звертається до жителів міста з настійним проханням максимально обмежити переміщення місом, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці міста.Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці. Читайте також В Одесі мама інсценувала викрадення власного немовляти Вчора, 14:16

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Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів. Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Аварійні служби міста Одеси