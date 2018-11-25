В Одесі мама інсценувала викрадення власного немовляти



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Годиною раніше до лікарні підкинули семимісячну дівчинку

Про викрадення дівчинки до поліції повідомила сама мати

В Одесі «викрадення» немовляти інсценувала мати дитини. Насправді жінка вирішила позбутися семимісячної доньки, залишивши її біля лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

За його даними, про викрадення дівчинки до поліції повідомила сама мати. Жінка розповіла, що біля залізничного вокзалу вона відволіклася на старшу дитину, а коли повернулася - коляски з немовлям вже не було.

Одразу з ж на пошуки маляти були орієнтовані усі наряди поліції та громадськість.

Поки працівники Приморського відділу поліції оглядали територію біля вокзалу, опитували перехожих та переглядали відео з камер спостереження, у Суворовський відділ поліції надійшла інформація про те, що годиною раніше до лікарні підкинули семимісячну дівчинку, в речах якої знайдено записку з проханням потурбуватися про малу та анкетними даними на неї та її маму.

Правоохоронці Суворовського ВП виїхали до медичного закладу, де опитали ймовірних свідків та очевидців події. Один з опитаних надав детальний опис жінки з коляскою - вона просила у нього аркуш паперу та ручку. Вказана інформація була одразу ж передана колегам у Приморський ВП.

Проаналізувавши зібрану інформацію, поліцейські дійшли висновку, що жінка, яка звернулася до поліції з заявою про викрадення дитини та залишила немовля біля лікарні – одна й та ж сама особа. Хоча правопорушниця всіляко намагалася заплутати сліди, вказавши у залишеній з донькою записці чужі анкетні дані.

Зрештою правоохоронці встановили обставини подій, що відбулися.

Як з’ясувалося, близько місяця тому 22-річна жителька м. Ізюм, що на Харківщині, з двома малолітніми дітьми віком 2,8 років та 6 місяців приїхала до родичів в Одесу нібито для проходження медичного обстеження. За словами горе-матері, її молодша донька - «невиліковно хвора», тому, не маючи грошей на лікування, вона й вирішила залишити її біля медичного закладу. Сама ж молодиця через годину збиралася повернутися додому на Харківщину і вже навіть мала квиток на потяг. Аби якось виправдатися перед ріднею, яка навряд чи схвалила б такий вчинок, жінка вирішила забезпечити собі алібі історією з «викраденням».

Відносно матері складені два адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На даний час дитина обстежена лікарями - попередньо, повідомлений матір’ю діагноз не підтверджується. Зараз дівчинку поміщено до медичного закладу, її життю нічого не загрожує. Доля маленької буде вирішена фахівцями служби у справах дітей Харківської ОДА, куди одеські правоохоронці направили інформацію для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Поліція зазначає, що для тих, хто опинився у складних життєвих умовах та з якихось причин не може опікуватися своєю дитиною, в Одесі існують спеціально обладнані «Вікна життя». Тут є можливість залишити малюка анонімно та безпечно для нього.

Адреси бебі-боксів: вул.Космонавтів, 11 (пологовий будинок №7, зліва від головного входу) та вул. Ак. Заболотного, 26-а (дитяча лікарня №3, з боку вул.Кримської).