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    Новини

    В Одесі пенсіонерка загинула під колесами трамвая

    • Розсилка
    В Одесі пенсіонерка загинула під колесами трамвая
    Фото: Думская

    Літня жінка переходила Старосінну площу й потрапила під задній лівий візок вагона трамвая

    В Одесі на Старосінній площі сталася смертельна ДТП за участю трамвая.

    Про це повідомляє прес-служба КП Одесміськелектротранс у суботу, 24 листопада.

    Зазначається, що літня жінка переходила площу й потрапила під задній лівий візок вагона трамвайного маршруту №13.

    Внаслідок отриманих ушкоджень постраждала померла на місці події.

    За інформацією Думської, на місці ДТП працюють правоохоронці.

    Через те що по Старосінній площі проходять одразу кілька колій, затримок руху трамваїв немає, маршрути функціонують у звичайному режимі.

    Нагадаємо, 21 листопада у Запоріжжі трамвай врізався у пасажирську маршрутку. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

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