  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кинофестиваль TIFF-2018: фото звезд с красной дорожки

    • Розсилка
    Брэдли Купер и Леди Гага - Кинофестиваль TIFF-2018: фото звезд с красной дорожки
    Брэдли Купер и Леди Гага

    Предлагаем посмотреть несколько очаровательных образов на фестивале

    В то время как Венецианский фестиваль определил своих победителей в Италии, в другом полушарии успешно продолжается кинофестиваль Toronto International Film Festival, который собрал на красной дорожке самых известных голливудских знаменитостей.

    72-й фестиваль TIFF-2018 с 6 по 16 сентября будет проходить в Торонто, Канада. Итоги громкого события можно будет узнать в последний день мероприятия, а пока знаменитые актеры, певцы и модели прибывают на красную дорожку.

    Среди них стоит отметить артистку Леди Гагу и актера Брэдли Купера, которые только недавно стали гостями фестиваля в Венеции, а уже 10 августа шагали по дорожке комплекса TIFF Bell Lightbox на юге Торонто. Для представления фильма «Рождение звезды», премьера которого в Украине состоится 11 октября, пара актеров выбрала очень элегантные образы, – изысканное черное платье со шляпкой и вуалью в Гаги и роскошный смокинг в Купера.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Кит Харингтон
    Раян Гослинг
    Джулия Робертс
    Элизабет Олсен
    Брэдли Купер и Леди Гага
    Лили-Роуз Депп
    Джейми Дорнан
    Брэдли Купер и Леди Гага
    Клер Фой
    Оливия Уайлд
    Пэрис Хилтон и Крис Зилк
    Сальма Гаек
    Николь Кидман

    Среди других звезд, которые прибыли на кинособытие в Канаду, стоит отметить таких людей как Джулию Робертс, Оливию Уайлд, Пенелопу Крус и Хавьера Бардема, Николь Кидман, Элизабет Олсен, Джейми Дорнана, Сальму Хайек, Лили-Роуз Депп, Кита Харрингтона, Райана Рейнольдса, Клер Фой, Пэрис Хилтон и Криса Зилка и многих других.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    Торонто Канада фотография фестиваль Пэрис Хилтон Николь Кидман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ