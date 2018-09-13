Кинофестиваль TIFF-2018: фото звезд с красной дорожки



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Брэдли Купер и Леди Гага

Предлагаем посмотреть несколько очаровательных образов на фестивале

В то время как Венецианский фестиваль определил своих победителей в Италии, в другом полушарии успешно продолжается кинофестиваль Toronto International Film Festival, который собрал на красной дорожке самых известных голливудских знаменитостей.

72-й фестиваль TIFF-2018 с 6 по 16 сентября будет проходить в Торонто, Канада. Итоги громкого события можно будет узнать в последний день мероприятия, а пока знаменитые актеры, певцы и модели прибывают на красную дорожку.

Среди них стоит отметить артистку Леди Гагу и актера Брэдли Купера, которые только недавно стали гостями фестиваля в Венеции, а уже 10 августа шагали по дорожке комплекса TIFF Bell Lightbox на юге Торонто. Для представления фильма «Рождение звезды», премьера которого в Украине состоится 11 октября, пара актеров выбрала очень элегантные образы, – изысканное черное платье со шляпкой и вуалью в Гаги и роскошный смокинг в Купера.

Среди других звезд, которые прибыли на кинособытие в Канаду, стоит отметить таких людей как Джулию Робертс, Оливию Уайлд, Пенелопу Крус и Хавьера Бардема, Николь Кидман, Элизабет Олсен, Джейми Дорнана, Сальму Хайек, Лили-Роуз Депп, Кита Харрингтона, Райана Рейнольдса, Клер Фой, Пэрис Хилтон и Криса Зилка и многих других.

Джерело: 24tv.ua