Одеська міськрада ухвалила остаточне рішення щодо долі пам’ятника Катерині ІІ

Пам'ятник Катерині ІІ буде демонтовано та перенесено

Більшість жителів Одеси раніше висловилися за демонтаж пам’ятника російській імператриці

Виконавчий комітет Одеської міської ради проголосував за демонтаж та перенесення пам’ятника пам'ятників Катерині II та Олександру Суворову. Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника «Засновникам Одеси», – зазначається у повідомленні.

Засіданням міської ради проходило у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».