Образ ката: активісти «прикрасили» пам’ятник Катерині ІІ в Одесі (фото, відео)

Одеський пам'ятник Катерині ІІ доповнили ковпаком ката та зашморгом

Сьогодні на голову Катерині ІІ в Одесі невідомі одягли червоний ковпак ката, а до руки прив'язали зашморг. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

«Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого «міру» на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради, і кожен день свіжих?», – прокоментував у соцмережах голова Південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк.

Українці у соцмережах пишуть: «Може прийшов час знести пам’ятник?».

Нагадаємо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.