В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)



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«Тролейбус рідного краю» Фото з соцмереж

Місто готується до відновлення сезону в першій лізі

В Івано-Франківську тролейбус розмалювали у кольори футбольного клубу «Прикарпаття».

«Готуємося в новому сезоні вболівати за команду рідного краю, - написав у себе в Фейсбуку мер міста Руслан Марцінків. - Перший домашній матч МФК «Прикарпаття» вже 27 березня. А тим часом бойовий дух підтримує КП «Електроавтотранс», на тролейбусі якого з’явилася командна символіка».

«Прикарпаття» - унікальна для нашого футболу команда, адже клубна філософія орієнтована на комплектацію лише виконавцями, які народилися на Івано-Франківщині. Після осінньої частини сезону станіславівці посідають у першій лізі десяте місце. Перший свій матч навесні вони проведуть 23 березня у Ковалівці проти місцевого «Колоса».

До слова. За останні два роки івано-франківське КП «Електроавтотранс» поповнилося 19 тролейбусами і 18 автобусами. Проте це дрібниці порівняно з амбітними планами, адже передбачається, що уже через кілька років в Івано-Франківську буде 120 автобусів та 80 тролейбусів.





Джерело: Галицький кореспондент