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    В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)

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    &laquo;Тролейбус рідного краю&raquo; - В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)
    «Тролейбус рідного краю»
    Фото з соцмереж

    Місто готується до відновлення сезону в першій лізі

    В Івано-Франківську тролейбус розмалювали у кольори футбольного клубу «Прикарпаття».

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    «Готуємося в новому сезоні вболівати за команду рідного краю, - написав у себе в Фейсбуку мер міста Руслан Марцінків. - Перший домашній матч МФК «Прикарпаття» вже 27 березня. А тим часом бойовий дух підтримує  КП «Електроавтотранс», на тролейбусі якого з’явилася командна символіка».

    «Прикарпаття» - унікальна для нашого футболу команда, адже клубна філософія орієнтована на комплектацію лише виконавцями, які народилися на Івано-Франківщині. Після осінньої частини сезону станіславівці посідають у першій лізі десяте місце. Перший свій матч навесні вони проведуть 23 березня у Ковалівці проти місцевого «Колоса».

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    В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)
    В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)
    В Івано-Франківську розмалювали тролейбус символікою футбольного клубу «Прикарпаття» (фото)
    Фото з соцмереж

    До слова. За останні два роки івано-франківське КП «Електроавтотранс» поповнилося 19 тролейбусами і 18 автобусами. Проте це дрібниці порівняно з амбітними планами, адже передбачається, що уже через кілька років в Івано-Франківську буде 120 автобусів та 80 тролейбусів.

     Читайте також: Помер колишній гравець київського «Динамо», легенда івано-франківського «Спартака»


    Джерело: Галицький кореспондент

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