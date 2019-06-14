Одеські бювети перейшли на літній графік роботи
Змінено графік роботи деяких бюветів Одеси
Традиційно у літній період збільшується кількість відвідувачів бюветних комплексів.
У зв'язку з цим комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує, що в період з 14 червня по 31 серпня 2019 року найбільш відвідувані бюветні комплекси будуть працювати з 8:00 до 21:00 години.
Адреси бюветних комплексів, які переведені на новий режим роботи в літній час:
- Прохоровський сквер;
- вул. І. Рабіна;
- вул. Кримська;
- сквер Мечникова;
- пр-т Небесної Сотні (пр-т М. Жукова);
- вул. М. Говорова;
- вул. Космонавтів.
На території Одеси розташовані 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб.м води на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.