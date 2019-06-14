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    Одеські бювети перейшли на літній графік роботи

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    Одеські бювети перейшли на літній графік роботи

    Змінено графік роботи деяких бюветів Одеси

    Традиційно у літній період збільшується кількість відвідувачів бюветних комплексів.

    У зв'язку з цим комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує, що в період з 14 червня по 31 серпня 2019 року найбільш відвідувані бюветні комплекси будуть працювати з 8:00 до 21:00 години.

    Адреси бюветних комплексів, які переведені на новий режим роботи в літній час:

    • Прохоровський сквер;
    • вул. І. Рабіна;
    • вул. Кримська;
    • сквер Мечникова;
    • пр-т Небесної Сотні (пр-т М. Жукова);
    • вул. М. Говорова;
    • вул. Космонавтів.
    На території Одеси розташовані 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб.м води на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.
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