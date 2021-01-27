Одеські медики готуються до вакцинації населення від Covid-19 і відмітили спад захворюваності

Закуплена вакцина буде зберігатися у столичному розподільчому центрі і передаватися у регіони

Дорожню карту для медустанов і план вакцинації населення від Covid-19 розробили у департаменті охорони здоров'я Одеської міськради відповідно до стандартів МОЗ.

Про це на брифінгу розповіла начальник відділу надання медичної допомоги дорослому населенню міського відділу охорони здоров'я Алла Калєєва, передає «Думська».

На сьогодні невідомо, яку саме вакцину закупить Україна для своїх громадян. Разом з тим вже триває перевірка холодильного обладнання, яке знадобиться для її зберігання.

«В області з'явиться центральний розподільник, який буде приймати вакцини. Мобільні бригади будуть брати добовий запас вакцин відповідно до списку вакцинованих», – говорить Алла Калєєва.

Попередньо відомо, що препарат буде зберігатися у столичному розподільчому центрі і передаватися у регіони. Мобільні бригади, які безпосередньо займуться вакцинацією, буде забезпечено спеціальними сумками-холодильниками для її перевезення.

Крім того, кожний медзаклад, де буде проводиться вакцинація, має бути забезпечено холодильним обладнанням. Варто врахувати, що використовувати такий холодильник для інших цілей не можна. Повідомляється, що закупити обладнання допоможуть міжнародні організації.

В Одесі вже сформовані три мобільні бригади вакцинації – у Суворовському, Приморському та Київському районах міста. Навантаження на одну бригаду, до складу якої входять лікар, медсестра, санітарка і водій, складе 100 вакцинацій у день. У районах області працюватимуть ще сім мобільних бригад.

Весь процес вакцинації буде проходити у чотири етапи.

Перший етап стартує у січні і триватиме до квітня. У цей період будуть працювати тільки мобільні бригади, які будуть виїжджати у спеціальні пункти імунізації на базі лікарень. Вакцинувати збираються медиків швидкої допомоги, персонал «ковідних» лікарень, співробітників медлабораторію, які проводять тести на Covid-19, співробітників інтернатів, будинків для людей похилого віку і т.д., військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Також на першому етапі пройдуть вакцинацію всі 60 співробітників мобільних бригад.

Як пояснила Алла Калєєва, вакцинація буде мало не поіменної. На цей час уточнюються списки людей, виявляють тих, хто відмовляється її проходити або має протипоказання. Також вирішується питання, чи підлягають вакцинації вже перехворілі коронавірусною інфекцією.

Другий етап триватиме з квітня по червень 2021 року. Вакцинувати будуть лікарів первинного ступеня системи охорони здоров'я, всіх працівників медустанов, які не роблять стаціонарну допомогу «ковідним» хворим, працівників системи громадського здоров'я, громадян старше 80 років, співробітників соціальної сфери.

На цьому етапі підключаться стаціонарні пункти вакцинації, які будуть розташовані у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, мобільні бригади виїжджатимуть до організованих колективів.

Третій етап стартує у червні і триватиме до вересня. Вакцинація торкнеться людей у віці від 65 до 79 років, співробітників підприємств і об'єктів критичної інфраструктури, вчителів та інших працівників сфери освіти.

На заключному, четвертому етапі, який триватиме з вересня по березень 2022 року, вакцинувати будуть людей у віці від 60 до 64 років. Крім того, у четверту хвилю вакцинацією охоплять населення у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями, що представляють небезпеку у разі захворювання Covid-19, інші категорії населення і професійні групи, які знаходяться у зоні ризику, а також ув'язнених у місцях позбавлення волі і СІЗО.

Відзначимо, що в Одесі за весь період пандемії коронавірусів заразилися 35 тисяч 997 осіб. На сьогодні на самоізоляції знаходиться 3 781 житель міста. Стаціонарне лікування проходять 237 городян. У «ковідних» відділеннях Одеси є 395 вільних ліжок з 739.

«Ми бачимо значне зменшення захворюваності в Одесі і поліпшення епідситуації, – розповіла Алла Калєєва. – Це сталося завдяки заходам, які прийняли на рівні держави і міста. Ізоляція дала свої результати. Лікарні міста повністю забезпечені медикаментами. У лікарнях є 106 апаратів ШВЛ і 361 кисневий концентратор».

За словами чиновниці, кисню теж вистачає і тривають роботи по підведенню додаткових кисневих точок.

Нагадаємо, що Вінниччина для вакцинації від Covid-19 підготувала 20 мобільних бригад.