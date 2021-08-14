Одеські посадовці порушили мовне законодавство (відео)

Одеська адміністрація поширила на своєму офіційному Youtube-каналі відео, де посадовці розмовляють російською

Начальник Головного управління Пенсійного фонду області звітував російською мовою

Мовне законодавство порушили посадовці на Одещині. Так, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Олександр Буряченко звітував перед головою Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Гриневецьким російською мовою. Відповідне відео адміністрація поширила на своєму офіційному Youtube-каналі.

Як повідомляє портал «Сила Громад», буквально напередодні Сергій Гриневецький зустрічався із мовним омбудсменом Тарасом Кременем та запевняв його, що захищатиме «право громадян на отримання інформації та послуг українською».

Сергій Гриневецький, зокрема, підтримав ініціативу мовного омбудсмена щодо необхідності призначення в ОДА профільного заступника голови, відповідального за впровадження державної мовної політики та контроль за дотриманням мовного законодавства.

«Питання функціонування української мови як державної – це один із елементів національної безпеки», – наголосив тоді очільник Одеської адміністрації.

Однак уже за кілька тижнів після цієї зустрічі у адміністрації допустили порушення мовного законодавства. Активісти подали відповідну заяву мовному омбудсмену.

Раніше українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом, запропонували виїхати в іншу державу. Громадяни мають поважати Конституцію, закони й народ. Ті, кого щось не влаштовує, можуть знайти комфортне для себе місце, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

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