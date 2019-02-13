Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на підприємця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники карного розшуку схопили правопорушників, коли ті, побивши потерпілого, намагалися втекти з його грошима

Серед білого дня на вулиці Пушкінській двоє зловмисників, побачивши, як чоловік з барсеткою збирається увійти до свого офісу, заштовхали його всередину, побили, відібрали майно і кинулися тікати. Не розгубившись, потерпілий побіг за ними, кличучи на допомогу.

Крапку в «перегонах» поставили правоохоронці. Помітивши чоловіків, що стрімголов бігли вулицею у напрямку поліцейського главку, оперативники швидко зорієнтувалися в ситуації, наздогнали і затримали обох підозрюваних.

Барсетку з 20 тисячами доларів, якої зловмисники – місцеві жителі 24-х та 29-ти років - спробували позбутися під час втечі, знайшли та повернули власнику. Самих їх доставили до Приморського відділу поліції.

Наразі відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.