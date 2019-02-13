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    У приміській електричці сталася стрілянина: троє п’яних влаштували дебош

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    Поліція вилучила в охоронця вогнепальну зброю системи &laquo;Наган&raquo; - У приміській електричці сталася стрілянина: троє п’яних влаштували дебош
    Поліція вилучила в охоронця вогнепальну зброю системи «Наган»

    Працівник воєнізованої охорони змушений був застосувати зброю до п'яних хуліганів

    Троє чоловіків, добряче хильнувши оковитої, у вагоні електропотягу Київ – Миронівка влаштували справжній дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «На станції Карапиші троє пасажирів сіли до електропотяга Київ-Миронівка напідпитку – один з них того дня святкував своє 33-річчя. У вагоні вони поводилися неадекватно та нахабно, намагались проникнути до машиніста. Один з них, без вагомих причин, застосував екстрене гальмування, скориставшись системою «стоп-кран», - йдеться в повідомленні.

    Працівник воєнізованої охорони у форменому одязі намагався втихомирити компанію і зробив їм зауваження. Однак, реакція хуліганів була агресивною. «Вони почали ображати нецензурною лайкою чоловіка, демонструючи свою фізичну перевагу, погрожували побити його та забрати у нього зброю. Оцінивши реальну загрозу, охоронець дістав з кобури табельну вогнепальну зброю. Попереджаючи про намір її застосування, він здійснив попереджувальний постріл угору», - інформують у поліції.

    Але і це не зупинило нахабних пасажирів, і боєць воєнізованої охорони спочатку вистрілив найактивнішому нападнику, який накинувся на нього, у ноги та ще здійснив три постріли у бік хуліганів. На пероні станції «Ольшаниця» на правопорушників чекали слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції та медики.

    Поранені хулігани були доправлені до лікарні. 30-річний чоловік з вогнепальним пораненням грудної клітки та черевної порожнини знаходиться в реанімації, ще двоє його товаришів 31 та 33-річного віку з аналогічним пораненням грудної клітки перебувають у хірургічному відділення лікарні.

    За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України. Працівники поліції як речові докази вилучили вогнепальну зброю системи «Наган», 5 гільз та 2 набої. Встановлюються усі обставини злочину. Триває слідство.

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