У приміській електричці сталася стрілянина: троє п’яних влаштували дебош



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Поліція вилучила в охоронця вогнепальну зброю системи «Наган»

Працівник воєнізованої охорони змушений був застосувати зброю до п'яних хуліганів

Троє чоловіків, добряче хильнувши оковитої, у вагоні електропотягу Київ – Миронівка влаштували справжній дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«На станції Карапиші троє пасажирів сіли до електропотяга Київ-Миронівка напідпитку – один з них того дня святкував своє 33-річчя. У вагоні вони поводилися неадекватно та нахабно, намагались проникнути до машиніста. Один з них, без вагомих причин, застосував екстрене гальмування, скориставшись системою «стоп-кран», - йдеться в повідомленні.

Працівник воєнізованої охорони у форменому одязі намагався втихомирити компанію і зробив їм зауваження. Однак, реакція хуліганів була агресивною. «Вони почали ображати нецензурною лайкою чоловіка, демонструючи свою фізичну перевагу, погрожували побити його та забрати у нього зброю. Оцінивши реальну загрозу, охоронець дістав з кобури табельну вогнепальну зброю. Попереджаючи про намір її застосування, він здійснив попереджувальний постріл угору», - інформують у поліції.

Але і це не зупинило нахабних пасажирів, і боєць воєнізованої охорони спочатку вистрілив найактивнішому нападнику, який накинувся на нього, у ноги та ще здійснив три постріли у бік хуліганів. На пероні станції «Ольшаниця» на правопорушників чекали слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції та медики.

Поранені хулігани були доправлені до лікарні. 30-річний чоловік з вогнепальним пораненням грудної клітки та черевної порожнини знаходиться в реанімації, ще двоє його товаришів 31 та 33-річного віку з аналогічним пораненням грудної клітки перебувають у хірургічному відділення лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України. Працівники поліції як речові докази вилучили вогнепальну зброю системи «Наган», 5 гільз та 2 набої. Встановлюються усі обставини злочину. Триває слідство.