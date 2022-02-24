Одеські рятувальники ліквідували пожежу на складах, які спалахнули внаслідок удару росіян (фото)
Ракетний удар окупантів спричинив масштабну пожежу
Одеські рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула на складах на Новомосковській вулиці після чергового ракетного удару росіян, повідомляє пресслужба ДСНС Одещини.
Як повідомили в ДСНС, до моменту приїзду пожежників вогонь охопив 1500 кв. м.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по військовій частині в Одеській області. Пресслужба Одеської ОДА повідомляє, що в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також повідомляється, що є поранені.
Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.