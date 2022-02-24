  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одеські рятувальники ліквідували пожежу на складах, які спалахнули внаслідок удару росіян (фото)

    Рятувальники боряться із наслідками авіаудару - Одеські рятувальники ліквідували пожежу на складах, які спалахнули внаслідок удару росіян (фото)
    Рятувальники боряться із наслідками авіаудару
    фото: пресслужба ДСНС

    Ракетний удар окупантів спричинив масштабну пожежу

    Одеські рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула на складах на Новомосковській вулиці після чергового ракетного удару росіян, повідомляє пресслужба ДСНС Одещини.

    Як повідомили в ДСНС, до моменту приїзду пожежників вогонь охопив 1500 кв. м.

    Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по військовій частині в Одеській області. Пресслужба Одеської ОДА повідомляє, що в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також повідомляється, що є поранені.

    Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.

    Читайте також: Резніков: сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до РФ
    Теги: окупанти ДСНС Одеса рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одеські рятувальники ліквідували пожежу на складах, які спалахнули внаслідок удару росіян (фото)