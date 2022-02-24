Наступ російських окупантів: Мелітополь обстріляний, є постраждалі (відео)

Російські війська пройшли перешийок із Кримським півостровом

Російські війська розвивають наступ у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Також під Харковом та в зоні ООС йдуть важкі бої. Про це на брифінгу 24 лютого повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Російські війська на теперішній час, за попередніми даними, пройшли перешийок із Кримським півостровом і розвивають наступ, але повільно, у двох напрямках – на Мелітополь і Херсон. Вони зараз вишикуються у похідні колони та готуються до руху», – зазначив представник Офісу президента.

Арестович запевнив, що на цих територіях є українські війська, і вони будуть чинити опір.

«Це чотири небезпечні напрямки: Кримський перешийок, зона ООС, Чернігів і Харківський напрямок. По Чернігову вони просунулись на півночі Чернігівської області ближче до адміністративного кордону з Сумською. Просування недалекі – 10-20 км, вони зараз, скоріш за все, готуються, вибудовують бойові порядки й будуть виступати далі, але Київ надійно захищено», – наголосив радник.

Уранці 24 лютого, о 5:30 ранку, окупанти завдали авіаційних ударів по військовій базі, що знаходиться у Мелітополі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні о 5.30 ранку було завдано авіаційних ударів по нашій військовій базі, розташованої на території Мелітополя. Щойно було отримано таку інформацію, було організовано роботу нашого штабу цивільної оборони з реагування на надзвичайну ситуацію. Удари були виконані виключно на об'єктах військової інфраструктури. У нас на аеродромі є постраждалі», – сказав Федоров.

Як стало відомо, уранці на аеродромі підірвали військово-транспортний Іл-76, який готувався на перекидання.

Нагадаємо, у Харкові ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки. ОНОВЛЕНО.

Також під Обуховом російські окупанти збили наш літак: п’ятеро загиблих (фото). Водночас військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

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