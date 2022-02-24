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    Події в Україні

    Резніков: сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до РФ

    Українські війська знищили ворожі танки, літаки й гелікоптери - Резніков: сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до РФ
    Українські війська знищили ворожі танки, літаки й гелікоптери
    фото: Останній блокпост

    Міністр оборони заявив, що ЗСУ утримали лінію оборони на сході

    Міністр оборони Олексій Резніков розповів про ситуацію на кордонах України і про втрати ворожих військ.

    За словами Резнікова, українські війська знищили ворожі танки, літаки й гелікоптери.

    «Україна б'ється, і б'ється успішно. ЗСУ завдали окупантам відчутних втрат. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Російської Федерації. На сході лінію оборони ми втримали, ворог відкинутий. Окупанти вже втратили шість літаків (станом на 14:10 – вже сім, – ред.), два вертольоти і п'ять танків», – заявив Резніков.

    Зазначимо, військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

    Крім того, військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.

    На цю годину відомо, що у Броварах шестеро людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

    Водночас військові взяли в полон двох російських окупантів.

    Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

    Також повідомляємо, що російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент.

    Повідомлялося, що російські загарбники атакували Одещину: загинули 18 осіб.

    Також МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ міністр військові військова техніка Україна Олексій Резніков
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    Резніков: сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до РФ