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    Одеські спортсмени боролися за призові місця на турнірі зі спортивної гімнастики

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    Одеські спортсмени боролися за призові місця на турнірі зі спортивної гімнастики

    Турнір зі спортивної гімнастики пройшов в Одесі

    Юні одеські спортсмени успішно виступили на відкритій першості спортшколи №10 зі спортивної гімнастики

    16 лютого 2019 року в Одесі, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 10, відбулася відкрита першість школи зі спортивної гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 60 спортсменів з комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №№ 10, 1, а також СК «Політехнік».

    За підсумками турніру призові місця зайняли:

    • Пучков Єгор (2011 р.н.) - 1 місце;
    • Лазар Максим (2011 р.н.) - 1 місце;
    • Велєв Дмитро (2011 р.н.) - 1 місце;
    • Яковенко Іван (2012 р.н.) - 1 місце;
    • Леускій Дмитро (2011 р.н.) - 2 місце;
    • Горбенко Олексій (2010 р.н.) - 2 місце;
    • Губич Максим (2011 р.н.) - 2 місце;
    • Болталін Борис (2012 р.н.) - 2 місце;
    • Ахмад-Ахмад Алі (2010 р.н.) - 2 місце;
    • Балабан Ілля (2009 р.н.) - 2 місце;
    • Урсатий Владислав (2011 р.н.) - 3 місце;
    • Матвєєв Тимофій (2010 р.н.) - 3 місце;
    • Піуткін Ілля (2007 р.н.) - 3 місце.

    Пеможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.

    Турнір проводився з метою популяризації та розвитку в Одесі спортивної гімнастики, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній віковій категорії.

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