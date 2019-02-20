Одеські спортсмени боролися за призові місця на турнірі зі спортивної гімнастики



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Турнір зі спортивної гімнастики пройшов в Одесі

Юні одеські спортсмени успішно виступили на відкритій першості спортшколи №10 зі спортивної гімнастики

16 лютого 2019 року в Одесі, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 10, відбулася відкрита першість школи зі спортивної гімнастики.

У змаганнях взяли участь 60 спортсменів з комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №№ 10, 1, а також СК «Політехнік».

За підсумками турніру призові місця зайняли:

Пучков Єгор (2011 р.н.) - 1 місце;

Лазар Максим (2011 р.н.) - 1 місце;

Велєв Дмитро (2011 р.н.) - 1 місце;

Яковенко Іван (2012 р.н.) - 1 місце;

Леускій Дмитро (2011 р.н.) - 2 місце;

Горбенко Олексій (2010 р.н.) - 2 місце;

Губич Максим (2011 р.н.) - 2 місце;

Болталін Борис (2012 р.н.) - 2 місце;

Ахмад-Ахмад Алі (2010 р.н.) - 2 місце;

Балабан Ілля (2009 р.н.) - 2 місце;

Урсатий Владислав (2011 р.н.) - 3 місце;

Матвєєв Тимофій (2010 р.н.) - 3 місце;

Піуткін Ілля (2007 р.н.) - 3 місце.

Пеможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.

Турнір проводився з метою популяризації та розвитку в Одесі спортивної гімнастики, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній віковій категорії.