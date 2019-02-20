Одеські спортсмени боролися за призові місця на турнірі зі спортивної гімнастики
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Турнір зі спортивної гімнастики пройшов в Одесі
Юні одеські спортсмени успішно виступили на відкритій першості спортшколи №10 зі спортивної гімнастики
16 лютого 2019 року в Одесі, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 10, відбулася відкрита першість школи зі спортивної гімнастики.
У змаганнях взяли участь 60 спортсменів з комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №№ 10, 1, а також СК «Політехнік».
За підсумками турніру призові місця зайняли:
- Пучков Єгор (2011 р.н.) - 1 місце;
- Лазар Максим (2011 р.н.) - 1 місце;
- Велєв Дмитро (2011 р.н.) - 1 місце;
- Яковенко Іван (2012 р.н.) - 1 місце;
- Леускій Дмитро (2011 р.н.) - 2 місце;
- Горбенко Олексій (2010 р.н.) - 2 місце;
- Губич Максим (2011 р.н.) - 2 місце;
- Болталін Борис (2012 р.н.) - 2 місце;
- Ахмад-Ахмад Алі (2010 р.н.) - 2 місце;
- Балабан Ілля (2009 р.н.) - 2 місце;
- Урсатий Владислав (2011 р.н.) - 3 місце;
- Матвєєв Тимофій (2010 р.н.) - 3 місце;
- Піуткін Ілля (2007 р.н.) - 3 місце.
Пеможцям і призерам турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти.
Турнір проводився з метою популяризації та розвитку в Одесі спортивної гімнастики, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній віковій категорії.