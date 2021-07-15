Одеський аеропорт скасував усі рейси на сьогодні: що сталось

Скасовані рейси з Одеси у Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль

Міжнародний аеропорт «Одеса» сьогодні не обслуговуватиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовані. Про це можна дізнатися, поглянувши на табло аеропорту.

Усі рейси на 15 липня в аеропорту Одеси скасовано

Зокрема, скасовані рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.

Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

«Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт «Одеса» не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня», - говорится в повідомленні.

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.

Нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту є завдовжки 2800 м і завширшки 45 м. Новий аеродром дасть змогу приймати літаки категорії D, призначені для польотів середньої і великої дальності, як-от Boeing-747-400/800, за категорією III ICAO, а також інші борти місткістю до 300 пасажирів. Загальна вартість проекту реконструкції аеродрому становить 3,9 млрд грн.

За словами екс-міністра інфраструктури Владислава Криклія, завдяки новій смузі аеропорт Одеси зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки – понад 5 млн.



