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    Одеський аеропорт скасував усі рейси на сьогодні: що сталось

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    Нову злітно-посадкову смугу аеропорту Одеса офіційно відкриють 16 липня - Одеський аеропорт скасував усі рейси на сьогодні: що сталось
    Нову злітно-посадкову смугу аеропорту Одеса офіційно відкриють 16 липня
    Фото: пресслужба міжнародного аеропорту Одеса

    Скасовані рейси з Одеси у Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль

    Міжнародний аеропорт «Одеса» сьогодні не обслуговуватиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовані. Про це можна дізнатися, поглянувши на табло аеропорту.

    Усі рейси на 15 липня в аеропорту Одеси скасовано

    Усі рейси на 15 липня в аеропорту Одеси скасовано

    Зокрема, скасовані рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.

    Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

    «Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт «Одеса» не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня», - говорится в повідомленні.

    Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.

    Нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту є завдовжки 2800 м і завширшки 45 м. Новий аеродром дасть змогу приймати літаки категорії D, призначені для польотів середньої і великої дальності, як-от Boeing-747-400/800, за категорією III ICAO, а також інші борти місткістю до 300 пасажирів. Загальна вартість проекту реконструкції аеродрому становить 3,9 млрд грн.

    За словами екс-міністра інфраструктури Владислава Криклія, завдяки новій смузі аеропорт Одеси зможе приймати понад 2 млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки – понад 5 млн.


    Теги: Одеса аеропорт авіаперевезення ремонт авіарейс
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    Одеський аеропорт скасував усі рейси на сьогодні: що сталось