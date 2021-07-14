Одеський спецназ зі стріляниною затримав учасників кавказького весілля

Один зі спецпризначенців під час затримання стріляв у повітря

Чоловіка, який вчинив на дорозі хуліганство зі стріляниною, встановлено

У селі Фонтанка у передмісті Одеси чоловік кавказької зовнішності під час святкування весілля відкрив стрілянину з автомата посеред дороги, але «свято» тривало недовго.

Як повідомляється в Telegram-каналі Xydessa, спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників інциденту. Правоохоронці ввели на місці план перехоплення, а затримання відбувалося в ресторані «Море».

«У ресторані «Море» на Фонтанці зараз працює приймальна комісія (спецпризначенці, – ред.), весілля у когось точно зіпсоване», – йдеться в коментарі до відео.

Як повідомив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех, особу, яка вчинила хуліганство зі стріляниною, встановлено. Правопорушник понесе покарання відповідно до законодавства.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Відносно чоловіка буде складений адміністративний протокол, додає «Уніан».