Ще одну вулицю в історичному центрі Києва очищено від реклами (фото)



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З історичних будівель знято незаконну рекламу Фото: Олександр Смирнов, Facebook

На Пушкінській прибрали понад 200 рекламних конструкцій

На вулиці Пушкінській у центрі Києва демонтовано 225 рекламних конструкцій. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«І, нарешті, пройшовшись цією вулицею, ви зможете розгледіти всі ті історичні фасади. Пушкінська багата на визначні будівлі. Тут і садиби заслуженого професора хімії Гарнич-Гарницького та доктора математичних наук Ващенка-Захарченка, і будинки, де мешкали український митець Шовкуненко, письменник Нечуй-Левицький, актори Гайдай, Роменський та Хвостенко-Хвостов, дирижер Тольбе, композитор Вериковський, історик, науковий та громадський діяч, директор 1-ої Київської гімназії Стороженко. А будинок під номером 30, де наразі Червоний хрест, був відомий як будинок циркача. Саме тут народився легендарний дресирувальник коней – Петро Крутіков, який у Києві відкрив перший двоповерховий цирк на вул. Городецького і назвав його «Гіппо-Палас». Найцікавіше, що сам Крутіков заради циркового життя кинув кар'єру чиновника», - написав Смирнов.

За його словами, наступним кроком будуть демонтажі на вул. Ярославській.

Нагадаємо, демонтаж незаконних рекламних конструкцій на вул. Пушкінській розпочався ще в січні цього року.