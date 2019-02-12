У сквері по вулиці Ядова провели суботник



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Представники болгарської громади Одеси провели роботи з благоустрою скверу на перетині вулиць Сергія Ядова та Михайла Грушевського

З настанням сприятливих погодних умов розпочалися роботи з благоустрою скверу на перетині вулиць Сергія Ядова та Михайла Грушевського, а також прилеглої території.

У прибиранні сміття та приведення території в належний вигляд взяли участь представники громадської організації «Болгарське народне зібрання» і небайдужі одесити. Всього в роботах було задіяно понад 100 осіб, зокрема й представники Київської болгарської громади.

Техніка та інвентар для робіт частково надані комунальним підприємством «Міськзелентрест». Після закінчення прибирання скверу площею 1,3 га з території було вивезено три вантажівки сміття.

Це перший захід, проведений представниками болгарської громади міста перед майбутнім благоустроєм цієї території. Надалі болгарська громада має намір клопотати про присвоєння цього скверу назви «Болгарський».

Раніше в рамках зміцнення українсько-болгарського співробітництва в Одесі було прийнято рішення про благоустрій скверу та реновації ринку на вулиці Сергія Ядова, 63. Виконавчим комітетом Одеської міської ради була затверджена комплексна схема, що передбачає в тому числі і необхідні роботи з благоустрою скверу, а саме: заміну тротуарного покриття, комплексне озеленення території, розбивку газонів і висадження дерев, встановлення сучасної системи освітлення та вуличних ліхтарів, встановлення необхідного кількостей лавок і урн, обладнання нових спортивного та дитячого майданчиків.