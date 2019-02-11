Передвиборча кампанія в Україні перетворюється на терор, залякування та погрози

Проти моєї політичної команди розпочався справжній терор...

Слідом за провокаціями проти інших кандидатів, дійшла черга і до мене та моєї команди. Невідомі злочинці залізли до квартири мого керівника передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької та розгромили її, нічого при цьому не взявши. Перед тим їй надійшли смс з погрозами.

Передвиборча кампанія в Україні перетворюється на брудний терор, залякування та погрози. Саме так у 30-х роках минулого століття у Німеччині штурмові загони нацистів тероризували своїх опонентів, а потім все завершилося газовими камерами та концтаборами.

Але цього разу вони помилилися — не на тих напали. Здаватися ми не збираємося, до поліції вже подано заяву і ми вимагатимемо якнайшвидшого розслідування та покарання тітушок, що тероризують члена нашої команди.

А ще про інцедент будут проінформовані посли іноземних держав, які мають бути в курсі, як проходить передвиборча кампанія в Україні за нашої «демократичної» влади.

Я впевнена, що незважаючи на терор і переслідування, дуже скоро ми зможемо відправити у політичне небуття тих, хто використовує такі засоби боротьби, і українці, нарешті, зможуть почати будувати свою державу на засадах справедливості та честі.

Джерело: блог Ольги Богомолець

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