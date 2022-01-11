«Тітушки» викинули людей на вулицю: забудовник зносить гуртожиток у Феофанії (фото)

У гуртожитку, який зносить забудовник, мешкає кілька сімей

У столичній Феофанії, на вулиці Метрологічній, 1 забудовник почав зносити будівлю гуртожитку Державного житлово-комунального підприємства НАН України. Про це повідомив активіст Михайло Погребиський на своїй сторінці у Facebook.

Віз заявляє про злочинну діяльність Національної академії наук України спільно із забудовниками «КСМ-груп» та «Інтербуд-ТМ».

За його словами, мешканців гуртожитку на Метрологічній 1 «багато років намагались тупо викинути на вулицю – повідключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити із відомого злочинного угрупування били вікна в квартирах та машинах мешканців, потім намагались спалити гуртожиток разом з людьми».

«Сьогодні, 11 січня 2022 року.. гуртожиток взагалі Зносять! Питання - чи залишились там люди?! Ага – ось щойно мені повідомили, що станом на зараз там фактично мешкає як мінімум 2 сім'ї! Не кажу про юридично зареєстрованих людей, оскільки залишились ті, кому немає куди піти з будинку, де немає ні тепла, ні електрики! Щойно повідомили, що одна жінка, дізнавшись про це, з роботи буквально біжать до свого єдиного житла! І, як повідомили, на місці знову багато бандитів-тітушок! Одну жінку витягли із житла за руки та просто викинули!» – повідомив Погребиський.

Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

У 2019 році НАН зареєструвала право власності на три ділянки в Феофанії, а потім віддавала їх під забудову ТОВ «Інтербуд-ТМ». Крім ділянки на вулиці Академіка Лебедєва, на якій була горіхова плантація, забудовник отримав дві ділянки на вулиці Метрологічній, 7 (впритул до якої будується ЖК «Кришталеві джерела») та Академіка Заболотного, 152 (там вже будують ЖК «Феофанія сіті»).

КМДА подала судовий позов на Академію наук, адже ділянки знаходяться в комунальній власності та розпоряджатись ними може лише місцева влада. Влітку цього року Господарський суд відмовив у задоволенні позову КМДА щодо скасування реєстрації права власності на землі.

Державна архітектурно-будівельна інспекція, яку нещодавно ліквідували, на четвертий раз дозволила будівництво комплексу житлових, громадських та торгових будівель на ділянці державної власності площею 7,7 гектари.

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