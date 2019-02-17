Одеська міськрада опублікувала рішення стосовно електронного квитка



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Інформація про оприлюднення проекту рішення міськради

Департаментом транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради підготовлено проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі» (далі — Правила) з урахуванням пропозицій та зауважень громадян.

Відповідними Правилами передбачено запровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському автомобільному та електричному транспорті в м. Одесі із застосуванням електронного проїзного документу.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» передбачена можливість впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Органам місцевого самоврядування надані повноваження із впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та затвердження Правил надання послуг міським пасажирським транспортом, які передбачатимуть порядок функціонування відповідної автоматизованої системи.

На виконання положень зазначеного Закону України Одеська міська рада прийняла рішення від 15.03.2017р. № 1780-VII «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування в м. Одесі».

Функціонування автоматизованої системи оплати проїзду, механізм взаємодії користувачів міського пасажирського транспорту, перевізників, особи, уповноваженої здійснювати експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування в м. Одесі мають бути врегульовані шляхом прийняття Одеською міською радою рішення «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі».

Запровадження автоматизованої системи оплати проїзду має призвести до здійснення належного контролю за обсягами пасажирських перевезень, у тому числі пільгових, що забезпечує прозорість механізму відшкодування вартості проїзду пільговим категоріям громадян.

Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності буде оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Одесі» приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування за адресою:

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, вул. Богдана Хмельницького, 18, м. Одеса, 65007, або на електронну пошту: dtks@omr.gov.ua та тел. 705-98-00.

Крім того, свої пропозиції та коментарі до проекту можна залишити на веб-платформі «Соціально активний громадянин» citizen.odessa.ua в окремому електронному сервісі «Громадське обговорення». Використання електронного ресурсу при проведенні громадських слухань дозволить враховувати більшу кількість думок одеситів.

Проект рішення, Аналіз регуляторного впливу проекту.