Одна з найстаріших мешканок Одещини померла у 102 роки



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Довгожителька з райцентру Ананьїв Одеської області Євгена Козак померла на 103 році життя

Жінка прожила довге і повне різними подіями життя. На частку її і покійного чоловіка випало дві війни і три масштабних голоди. Але, залишившись одна на схилі років, вона не втрачала оптимізму і вміла радіти життю, залишаючись до останньої миті в ясному розумі і при світлій пам'яті.

Так як єдиний син помер ще молодим, доглядали жінку далекі родичі.

«Вона була найстаршою жителькою нашого міста і району. Ми часто провідували її, надавали різну допомогу. Ця жінка вміла і сама радіти життю, і вселяти віру і оптимізм у всіх, хто її провідував. А які старовинні пісні вона знала і як красиво і душевно співала ... Ви знаєте, для мене вона приклад жіночої стійкості, душевності і доброти. Тепер найстаршими нашими жителями залишаються кілька людей, яким по 94-96 років», - розповіла фахівець Ананьївського міськради Галина Голубчикова.

Джерело: trassae95.com