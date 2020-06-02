Стрілянина у Броварах: суд обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним



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Суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам стрілянини в Броварах Фото: slovoidilo

Одного підозрюваного суд заочно відправив під варту, ще двом призначили домашній арешт

У понеділок, 1 червня, суд прийняв рішення про запобіжний захід для ще трьох фігурантів справи про стрілянину в Броварах, яка сталася 29 травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook.

Одного підозрюваного суд заочно відправив під варту, ще двом призначили домашній арешт, оскільки вони погодилися співпрацювати зі слідством і дали свідчення.

«По Броварам: щойно суд прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам справи: одному — що знаходиться в розшуку — утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання вини, співпрацю зі слідством і свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій», — написав Аваков.

Також він повідомив, що «це підкріплює позицію слідства».

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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