Стрілянина на ринку в Одесі: дві людини дістали поранення



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Нині поліцейські з'ясовують обставини стрілянини

До магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів у бік працівників торговельного закладу

Дві людини дістали поранення в результаті стрілянини на промтоварному ринку в Одесі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції в соціальній мережі Facebook.

«Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку. У результаті події поранення дістали двоє людей. Їх доставлено в лікарню», - сказано в ньому.

Попередньо встановлено, що вранці 2 червня в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік співробітників торгового закладу.

У результаті тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.Їм надається медична допомога.

Самі ж правопорушники сіли у свої автомобілі й поїхали.

На сьогодні на місці працює слідчо-оперативна група.

Встановлюються обставини події й особи, до нього причетні.

Як повідомлялось, у ніч на 31 травня у центрі Києва на Печерську сталася бійка зі стріляниною. Близько двох десятків невідомих осіб влаштували бійку, під час якої один із учасників конфлікту дістав зброю і почав стріляти.