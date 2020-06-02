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    Стрілянина на ринку в Одесі: дві людини дістали поранення

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    <span>Нині поліцейські з'ясовують обставини стрілянини</span> - Стрілянина на ринку в Одесі: дві людини дістали поранення
    Нині поліцейські з'ясовують обставини стрілянини

    До магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів у бік працівників торговельного закладу

    Дві людини дістали поранення в результаті стрілянини на промтоварному ринку в Одесі.

    Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції в соціальній мережі Facebook.

    «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку. У результаті події поранення дістали двоє людей. Їх доставлено в лікарню», - сказано в ньому.

    Попередньо встановлено, що вранці 2 червня в магазин тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках і зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік співробітників торгового закладу.

    У результаті тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.Їм надається медична допомога.

    Самі ж правопорушники сіли у свої автомобілі й поїхали.

    На сьогодні на місці працює слідчо-оперативна група.

    Встановлюються обставини події й особи, до нього причетні.

    Як повідомлялось, у ніч на 31 травня у центрі Києва на Печерську сталася бійка зі стріляниноюБлизько двох десятків невідомих осіб влаштували бійку, під час якої один із учасників конфлікту дістав зброю і почав стріляти.

    Одеса магазин стрілянина
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