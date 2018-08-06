Під Затокою потонув чоловік, його тіло віднесло далеко в море



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Тіло було виявлено прикордонниками

На Одещині знайшли тіла двох потопельників. Про це інформує ГУ ДСНС України в Одеській області.

1 серпня близько 14 години у селищі міського типу Затока Білгород-Дністровського району пішов купатися та зник чоловік 1959 року народження. Повідомлення про це надійшло 4 серпня о 08:00.

Рятувальниками було обстежено 1700 м кв. дна та човном по воді вздовж берегової лінії 12 км. Тіло загиблого чоловіка було знайдено прикордонниками 5 серпня о 16:10 в морі на відстані 20 миль від берега (близько 37 км). До пошукових робіт були залучені плавзасіб та 9 чоловік особового складу ДСНС, а також підрозділ морської охорони Державної прикордонної служби України.

Окрім того, 4 серпня о 21:00 від чергового Усатівського відділення поліції Національної поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Нерубайське Біляївського району о 19:30 під час відпочинку з друзями на Хаджибейському лимані ( рибацький причал), пішов купатись та зник 21-річний молодий чоловік.

До пошукових робіт було залучено фахівців водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області.

5 серпня о 09:40 тіло загиблого чоловіка було виявлено на вилучено на берег.