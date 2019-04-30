Поліцейські повернули у родину 16-річного одесита



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Протиправних дій відносно хлопця скоєно не було

До поліції звернувся батько неповнолітнього та повідомив, що син пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Поліцейські негайно розпочали пошук неповнолітнього. В розшукових заходах взяли участь також небайдужі громадяни та представники засобів масової інформації. Правоохоронці встановлювали коло спілкування неповнолітнього, опитували його родичів, знайомих. Шукали хлопця у різних районах міста, узбережжю, парках, підвалах та інших містах.

Цілодобовий пошук приніс позитивний результат. Під час розшукових заходів працівникам ювенальної превенції Таїровського відділення поліції надійшла інформація про місце перебування хлопця. Він був знайдений поліцейськими на Люстдорфській дорозі.

Відносно батьків неповнолітнього складено протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протиправних дій щодо неповнолітнього не скоювалося. Наразі хлопця повернуто батькам.