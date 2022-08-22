Окупанти вдарили ракетами по Одещині

Ракета Х-59 наніс влучила в один із об'єктів інфраструктури

Російські загарбники зранку, 22 черпня, завдали удару по одному з об’єктів інфраструктури на Одещині. Про це повідомив речник місцевої ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. Вранці ворог з літака Су-35 ракетою Х-59 наніс удар по одному з об'єктів інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

Зазначимо, що вибухи на Одещині пролунали близько 10 ранку.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня Росія атакувала Одещину літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Кількість поранених зросла до чотирьох.

До слова, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.