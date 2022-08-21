В Одесі прозвучали вибухи, – ЗМІ

В Одесі місцеві повідомили про вибухи

Інформації про постраждалих та руйнування немає

В Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві засоби масової інформації вказують, що було чутно 5 потужних звуків. Не виключають роботу системи ППО.

Місцеві жителі повинні пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.

Додамо, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені.