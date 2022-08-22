На Одещині прогриміли вибухи

Офіційної інформації поки немає

У південних областях оголошена повітряна тривога

У Одеській, Миколаївській та Херсонській областях лунають сирени. Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Моніторингові групи повідомляють про можливий запуск ракет з Чорного моря.

Згодом в Telegram-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в Одеській області. Офіційної інформації поки немає.

Карта повітряних тривог станом на 10:15 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.