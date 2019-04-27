Пожежа в «Вікторії»: директору табору заздалегідь продовжили арешт



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Суд не засідатиме до кінця травня

На черговому засіданні у справі «Вікторії» суддя Віктор Чаплицький підняв питання про необхідність залишити Петроса Саркісяна ще на 60 діб в СІЗО. Мотивував він це тим, що йде у відпустку до 27 травня, а виходить засідань до кінця місяця не буде. Разом з тим, термін утримання Саркісяна під вартою закінчується як раз в середині травня.

Спочатку суддя хотів допитати потерпілих у справі про пожежу, але вони до суду не з'явилися. Віктор Чаплицький заявив навіть, що суд нібито просить свідків прийти на засідання і дати свідчення, але вони все одно не приходять. Оскільки в справі про пожежу «рухатися» на сьогоднішньому засіданні далі було нікуди, суддя вирішив перейти до вивчення письмових доказів уже по справі про махінації з зарплатами в таборі. Нагадаємо, Петроса Саркісяна і його зама Тетяну Ланина звинувачують у привласненні 120 тисяч гривень бюджетних грошей. Влітку минулого року Київський суд вирішив об'єднати справу про махінації з основним процесом, де Петроса Саркісяна звинувачують в порушенні правил пожежної безпеки.

Однак знайомити суд з письмовими доказами було нікому, оскільки прокурор Микола Мерет на засідання не прийшов. За словами судді Чаплицького, ніякої інформації про свою неявку прокурор не надав. Присутня на засіданні прокурор Оксана Моско, що представляє обвинувачення в справі про пожежу, теж заявила, що про причини неявки Мерет нічого не знає.

Після цього суддя Віктор Чаплицький заявив, що в слуханнях буде перерва, оскільки він йде у відпустку до 27 травня. У зв'язку з цим він підняв питання продовження арешту для Петроса Саркісяна. Прокурор Моско клопотала про продовження строків тримання Саркісяна в СІЗО. Вона заявила, що обставини в справі не змінилися, а ризики не зменшилися. Адвокат директора табору Костянтин Куницький, в свою чергу, заявив, що ситуація після оголошення нової експертизи кардинально змінилася і просив відправити Саркісяна під домашній арешт.

У результаті суддя Чаплицький вирішив залишити директора «Вікторії» ще на 60 діб в СІЗО. Поки суддя перебував у нарадчій кімнаті, в залі суду спалахнула словесна перепалка між підсудним і його рідними з одного боку, і одним з потерпілих з іншого. Саркісян, не стримуючись в виразах, назвав потерпілого брехуном, який нібито точно знає, що пожежа почалася через кип'ятильника художнього керівника «Адель» Тетяни Єгорової. Саме тому, на думку групи підтримки директора «Вікторії», вона і «ховається» в Іспанії.

Разом з тим директор не зміг відповісти батькам загиблих дітей, де були вихователі в момент пожежі і чому не працювала пожежна сигналізація. Він сказав, що в таборі в той момент його не було, а про проблеми з сигналізацією він нібито не знав. У згорілому п'ятому корпусі, за його словами, зі спрацьовуванням сигналізації проблем не було.

Щоб знизити градус дискусії, в неї довелося втрутитися судовим розпорядникам та помічнику судді.

Нагадаємо, пожежа в таборі «Вікторія» стався 15 вересня 2017 року. Загинули три дівчинки - вихованки танцювального колективу «Адель».

Джерело: Пушкинская.net