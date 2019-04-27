У Дніпрі головному редактору газети спалили автомобіль



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Автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького згорів дотла Фото: Дніпропетровська обласна організація НСЖУ

Голова правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук закликав правоохоронців ретельно та якомога швидше розслідувати підпал

У Дніпрі 27 квітня невідомі спалили автомобіль автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна організація НСЖУ.

«Правління ДОО НСЖУ закликає правоохоронні органи ретельно та якомога швидше розслідувати підпал. Подібні залякування вогнем представників ЗМІ - неприпустимі. Ніхто не має права чинити тиск на журналістів, посягати на життя, здоров’я чи особисте майно колег. Подібні дії - це наступ на свободу слова загалом», - говориться у заяві організації.

Зазначається, що у Дніпропетровській області подібні злочини щодо журналістів вже стають системою.

«Декілька років тому у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль на той час головного редактора комунальної газети Дніпропетровської обласної ради «Зоря» Ксенії Зайцевої. Також у Кам’янському було знищено автомобіль журналіста Сергія Гузя. Винних до цих пір не покарано», - заявив голова правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук.

Нагадаємо, Україна посіла 102 місце у рейтингу свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів».