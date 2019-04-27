Великодні свята без шкоди для здоров'я: поради медиків



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Одеські медики дають рекомендацію щодо безпечного проведення пікніка та профілактики гострих кишкових отруєнь

Травневі свята - традиційний час для пікніків. Більшість людей намагаються провести вихідні подалі від міської суєти, поближче до природи і свіжого повітря. Однак через порушення правил гігієни, специфічного харчування і небезпечної поведінки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Щоб не нашкодити своєму здоров'ю під час травневих свят, потрібно знати кілька важливих правил:

Будь-який пікнік повинен бути здоровим. Як і при будь-якому іншому прийомі їжі, не варто під час пікніка навантажувати свій організм. Не варто на пікніку споживати велику кількість алкоголю. Він не тільки викликає сп'яніння, а й може призвести до переохолодження і спровокувати ризиковану поведінку, небезпечну для здоров'я. Запорукою гарного самопочуття під час пікніка є фізична активність. Пограйте у волейбол, бадмінтон або інші активні ігри. Перед поїздкою на природу потрібно легко поснідати. Відмовлятися від невеликого прийому їжі не рекомендується. Пікнік на природі не повинен залишати ніяких слідів про своє перебування. Пам'ятайте про відповідальність перед навколишнім середовищем і перед людьми, які будуть відпочивати після вас. Розводьте вогонь для приготування м'яса тільки в мангалі. Обов'язково візьміть з собою на пікнік вологі серветки і пакети для сміття. Все сміття після себе потрібно прибрати в мішки і винести в спеціальні місця.

Щоб відпочинок з шашликами не закінчился проблемами з травленням і отруєнням, необхідно дотримуватися кількох правил:

М'ясо має бути свіжим. Краще брати курку, індичку або рибу. Чим жирніше м'ясо, тим довше воно перетравлюється, тому, якщо ви віддаєте перевагу шашлику зі свинини або яловичини, вибирайте вирізку - вона менш жирна. Важливий ступінь готовності м'яса. Недожарений шашлик - причина кишкових інфекцій і зараження гельмінтами, пересмажений - джерело канцерогенів. Пам'ятайте про гарнір. Навіть на пікніку слід їсти достатню кількість зелені, овочів і фруктів. Відмовтеся від майонезних салатів, які можуть стати при зберіганні справжнім розсадником бактеріальної флори, особливо в теплу пору року. Краще замінити їх свіжими овочами - огірками, помідорами, редискою, листям салату. Обережніше з соусами, особливо гострими. У людей із захворюваннями шлунка вони провокують загострення. Не варто брати з собою на пікнік промислові м'ясні продукти промислового виготовління - ковбасу або сосиски, копченості, які пролежавши в теплі кілька годин, можуть стати небезпечними для організму. Дітям до 12 років шашлик давати не рекомендується. Краще для них запекти курку або індичку у фользі.

Дотримання елементарних правил дозволить провести час на природі з користю і без шкоди для здоров'я.