Великодні свята без шкоди для здоров'я: поради медиків
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Одеські медики дають рекомендацію щодо безпечного проведення пікніка та профілактики гострих кишкових отруєнь
Травневі свята - традиційний час для пікніків. Більшість людей намагаються провести вихідні подалі від міської суєти, поближче до природи і свіжого повітря. Однак через порушення правил гігієни, специфічного харчування і небезпечної поведінки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Щоб не нашкодити своєму здоров'ю під час травневих свят, потрібно знати кілька важливих правил:
- Будь-який пікнік повинен бути здоровим. Як і при будь-якому іншому прийомі їжі, не варто під час пікніка навантажувати свій організм.
- Не варто на пікніку споживати велику кількість алкоголю. Він не тільки викликає сп'яніння, а й може призвести до переохолодження і спровокувати ризиковану поведінку, небезпечну для здоров'я.
- Запорукою гарного самопочуття під час пікніка є фізична активність. Пограйте у волейбол, бадмінтон або інші активні ігри.
- Перед поїздкою на природу потрібно легко поснідати. Відмовлятися від невеликого прийому їжі не рекомендується.
- Пікнік на природі не повинен залишати ніяких слідів про своє перебування. Пам'ятайте про відповідальність перед навколишнім середовищем і перед людьми, які будуть відпочивати після вас. Розводьте вогонь для приготування м'яса тільки в мангалі. Обов'язково візьміть з собою на пікнік вологі серветки і пакети для сміття. Все сміття після себе потрібно прибрати в мішки і винести в спеціальні місця.
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Щоб відпочинок з шашликами не закінчился проблемами з травленням і отруєнням, необхідно дотримуватися кількох правил:
- М'ясо має бути свіжим. Краще брати курку, індичку або рибу. Чим жирніше м'ясо, тим довше воно перетравлюється, тому, якщо ви віддаєте перевагу шашлику зі свинини або яловичини, вибирайте вирізку - вона менш жирна.
- Важливий ступінь готовності м'яса. Недожарений шашлик - причина кишкових інфекцій і зараження гельмінтами, пересмажений - джерело канцерогенів.
- Пам'ятайте про гарнір. Навіть на пікніку слід їсти достатню кількість зелені, овочів і фруктів.
- Відмовтеся від майонезних салатів, які можуть стати при зберіганні справжнім розсадником бактеріальної флори, особливо в теплу пору року. Краще замінити їх свіжими овочами - огірками, помідорами, редискою, листям салату.
- Обережніше з соусами, особливо гострими. У людей із захворюваннями шлунка вони провокують загострення.
- Не варто брати з собою на пікнік промислові м'ясні продукти промислового виготовління - ковбасу або сосиски, копченості, які пролежавши в теплі кілька годин, можуть стати небезпечними для організму.
- Дітям до 12 років шашлик давати не рекомендується. Краще для них запекти курку або індичку у фользі.
Дотримання елементарних правил дозволить провести час на природі з користю і без шкоди для здоров'я.