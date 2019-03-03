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    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині

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    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині

    Контрабанду на понад 4 мільйони гривень викрито на Одещині

    Сьогодні вночі прикордонники в складі міжвідомчої групи не допустили незаконне переміщення чималої кількості контрабандних виробів на Одещині. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Відповідно до повідомлення, завдяки проведенню спільних заходів, міжвідомча група в складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників СБУ та фіскальної служби, під процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області, на автошляху Київ – Одеса затримала автомобіль української реєстрації «ДАФ». Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 136 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.

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    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині
    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині
    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині
    Правоохоронці припинили спробу багатомільйонної контрабанди на Одещині

    Наразі тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких складає понад 4 млн. грн., передано співробітникам прокуратури. Тривають заходи зі встановлення шляхів потрапляння сигарет на територію України.

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