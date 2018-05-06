Правоохоронці виявили на Одещині незаконні цехи з виготовлення сигарет

Попередня сума вилучених товарів та обладнання становить близько 11 мільйонів гривень

Правоохоронці в Одеській області виявили цехи з виготовлення сигарет, товар та обладнання на 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє Держприкордонслужба. «За результатами санкціонованих судом обшуків, в селещах Березівського, Лиманського та Овідіопольського районів вилучено дві лінії з виготовлення сигарет, лінію з обробки тютюну,



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Обладнання контрабандистів

Попередня сума вилучених товарів та обладнання становить близько 11 мільйонів гривень

Правоохоронці в Одеській області виявили цехи з виготовлення сигарет, товар та обладнання на 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«За результатами санкціонованих судом обшуків, в селещах Березівського, Лиманського та Овідіопольського районів вилучено дві лінії з виготовлення сигарет, лінію з обробки тютюну, виготовлені на обладнанні близько 500 ящиків сигарет молдовського бренду Astra та Military, майже 6 тонн тютюну, понад 700 тисяч підроблених акцизних марок Молдови, пакувальні матеріали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна попередня сума вилученого становить близько 11 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у столичному аеропорту «Бориспіль» 50-річний чоловік намагався вивезти з України до Євросоюзу культурні цінності.