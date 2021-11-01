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    Думки вголос

    Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    &laquo;За кого з кандидатів у президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?&raquo;: 31,9% опитуваних назвали Зеленського - Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу
    «За кого з кандидатів у президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?»: 31,9% опитуваних назвали Зеленського

    Розрив між рейтингами Зеленського та Порошенка теж почав зменшуватися

    Мовою оригіналу

    Подвезли совсем свежую социологию (23-27 октября). Центр Разумкова (да, опять)

    И это снова бімба, господа.

    Тут даже не столько рейтинг интересен, как антирейтинг. Обратите внимание на таблицу №2. У нас там новый лидер образовался. Да, это Зеленский – 31,9%

    Третья таблица тоже примечательна. По состоянию на сейчас во второй тур безоговорочно выходит Зеленский (55,6%) и Порошенко (44,4%).

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    Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу
    Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу
    Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу

    Как видим, разрыв уже совсем не катастрофический и имеет явную тенденцию к сокращению.

    Думаю, никто не скажет, что Центр Разумкова лоялен к Пятому

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко соцопитування рейтинг Володимир Зеленський
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    Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу