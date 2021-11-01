Бомба від соціологів: Зеленський став лідером антирейтингу

«За кого з кандидатів у президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?»: 31,9% опитуваних назвали Зеленського

«За кого з кандидатів у президенти України Ви не проголосуєте за жодних обставин?»: 31,9% опитуваних назвали Зеленського

Розрив між рейтингами Зеленського та Порошенка теж почав зменшуватися

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Подвезли совсем свежую социологию (23-27 октября). Центр Разумкова (да, опять)

И это снова бімба, господа.

Тут даже не столько рейтинг интересен, как антирейтинг. Обратите внимание на таблицу №2. У нас там новый лидер образовался. Да, это Зеленский – 31,9%

Третья таблица тоже примечательна. По состоянию на сейчас во второй тур безоговорочно выходит Зеленский (55,6%) и Порошенко (44,4%).

Как видим, разрыв уже совсем не катастрофический и имеет явную тенденцию к сокращению.

Думаю, никто не скажет, что Центр Разумкова лоялен к Пятому

Джерело: блог Олени Яхно

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